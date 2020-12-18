شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار»: مصر استردت 465 قطعة أثرية خلال عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، فى وزارة السياحة والآثار، استرداد 465 قطعة أثرية أبرزها لوحة «بادى سينا»، وذلك من عدد من الدول، بينها ألمانيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة، خلال العام الجارى رغم انتشار فيروس كورونا وقيود السفر والنقل، بينما استردت الوزارة 2000 قطعة أثرية، عام 2014، كما بلغ عدد العملات المستردة 21 ألفا و660 عملة أثرية.

وقال عبدالجواد لـ«المصرى اليوم» إن من بين التحديات التى تواجه عمليات الاسترداد أن التشريعات المحلية فى بعض الدول تضع على عاتق البلد مالكة القطعة الأثرية عبء إثبات ملكية القطع وخروجها من موطنها الأصلى بشكل غير شرعى، وهو ما تؤكد عليه أيضا اتفاقية اليونسكو لعام 1970، لافتاً إلى أن خروج الآثار خلسة ثم استخراج شهادة تصدير لها من دولة لأخرى هو الطريق لاستخراج وثائق للقطع الأثرية التى يتم تداولها بشكل غير شرعى.

أضاف عبدالحواد أن الإدارة تتابع عبر كافة الوسائل تداول أى قطع أثرية مصرية، وتتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا التصرف غير الشرعى، وكذلك من خلال البلاغات التى تتلقاها من الموانئ والمطارات وكافة ما يعرض على صفحات التواصل الاجتماعى أو مزادات «الأون لاين».

وتابع المشرف العام على إدارة الآثار المستردة أنها ترصد القطع الأثرية التى يتم عرضها للبيع فى صالات المزادات، حيث رصدت عرض صالة مزاد «كريستيز» بلندن مؤخرا قطعًا أثرية مصرية.