شكرا لقرائتكم خبر عن طوابى وأبراج الإسكندرية الأثرية.. «كان صرحًا فهوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «كان صرحا فهوى»، جملة تعبر عن حال الأبراج والقلاع الأثرية فى الإسكندرية والتى أوشكت على الاندثار، وتقلص عددها منذ إنشائها فى عهد محمد على بدءاً من عام 1805، لتصل لنحو 12 طابية وبرجا فقط، إذ يواجه ما تبقى من الطوابى ثالوث الإهمال والتعديات والظروف المناخية الصعبة نظرا لقربها من البحر بعد صمود نحو قرنين من الزمان.

بعض الطوابى والأبراج والقلاع الحصينة، تعانى من الإهمال وتردى حالتها الإنشائية مثل طابية النحاسين الموجودة فى منطقة الشلالات وسط المحافظة، وطابية عرابى فى منطقة العجمى، فيما تعانى مبان أخرى من التآكل بفعل الأمواج مثل طابية كوسا باشا والطابية الحمراء وقلعة قايتباى.

طابية أم قبيبة بالورديان

ويقول الدكتور حسام اسماعيل، أستاذ الآثار الإسلامية فى كلية الآثار بجامعة عين شمس، إن هدف إنشاء الطوابى والأبراج كان لتحصين المدينة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الإسكندرية، مشيرا إلى أن بعضها تعرض للاغتيال لأسباب متنوعة ما بين التعديات أو الظروف المناخية الصعبة أو الإهمال مثل طابية أم قبيبة أو اليسرى.

وأضاف «إسماعيل»، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك مظاهر سلبية ساهمت فى تقليص عدد الطوابى والأبراج منها تحديث وتوسعة الإسكندرية، حيث جرى إزالة بعضها خلال القرن الـ19، منها طابية كانت موجودة فى محطة الرمل، وظلت الطوابى كلها قائمة حتى آخر خريطة عمرانية تمت فى عام 1892، لكن شهد عام 1930 موجة إزالات بسبب مشروع توسعة طريق الكورنيش فى عهد الملك فؤاد ووزارة إسماعيل صدقى باشا.

وأشار إلى أن الطوابى واجهت تعديات كثيرة سواء من جانب الأشخاص أو الهيئات مثل هيئة الأبنية التعليمية التى كانت تزيل الطوابى والأبراج الأثرية لإنشاء مبان جديدة، نتيجة عدم التواصل مع وزارة الآثار أو عدم الدراية الكافية بقيمة الأثر.

وشدد أستاذ الآثار الإسلامية على ضرورة العمل على إعادة إحياء التاريخ، والحفاظ على ما تبقى من الطوابى، مشيراً إلى أن يد الترميم لم تمتد لأى منها باستثناء قلعة قايتباى لأنها الطابية الأكبر والأهم تاريخيا، داعيا إلى ضرورة تحرك وزارة السياحة والآثار بمساعدة لوجستية من المحافظة للقيام بدورها فى هذا الصدد، خاصة أن الهيئات الدولية المانحة توقفت عن تقديم المنح لـ10 سنوات مقبلة على الأقل بسبب أزمة فيروس كورونا.

مظاهر الإهمال على طوابى الإسكندرية

وعن التكلفة المقترحة، قال إسماعيل إن أعمال درء الخطورة عن الأثر دون ترميم تصل تكلفتها لنحو 5 ملايين جنيه، بينما يحتاج الترميم لمئات الملايين خاصة أن وزارة الآثار لا يوجد لديها دولاب عمل وبالتالى يتم إسناد مشروعاتها لمقاولين.

وقال الدكتور ضياء جاد الكريم، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى وزارة الآثار، إن الوزارة تنفذ خطة سنوية يتم فيها إدراج الآثار سواء للترميم أو درء الخطورة بحسب الأولوية، وذلك بمعرفة قطاع المشروعات بالتنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى الإسكندرية والساحل الشمالى، إنه يوجد فى الإسكندرية 12 طابية وبرجا أثريا مسجلا، وتم إنشاؤها لأن محمد على باشا والى مصر، كان لديه خطة عسكرية توسعية لتأسيس إمبراطورية فى مصر والجزيرة العربية وغيرها وكان يتم إنشاء طابية أو برج دفاعى كل 3 كيلومترات على طول السواحل المصرية لافتا إلى أن تسجيل آخر الطوابى الـ12 كان فى عام 2018 وهى طابية أم قبيبة أو اليسرى فى منطقة الورديان.

وأضاف «متولى»، لـ«المصرى اليوم»، أن الطابية الأكبر من نوعها وتقع على مساحة 15 فدان موضحاً أنه فور التسجيل تصبح الطوابى محمية بموجب القانون ويتم تسير دوريات الحراسة عليها وتدرج ضمن برنامج مرور المفتشين ويتم إعداد تقارير خاصة بحالتها الإنشائية.

وتابع: «عملية التوثيق ليست سهلة وتتم من خلال دراسات بمعرفة مركز هندسة الآثار والبيئة التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تتضمن أساليب الترميم والحفاظ عليها ورفع مساحى ودراسة تاريخية وأثرية وذلك لكل طابية على حدا».

وعن الطوابى المسجلة قال إنها تشمل طابية باب رشيد وتقع داخل حدائق الشلالات القبلية بوسط الإسكندرية، وترجع إلى عصر محمد على باشا الذى زودها بـ6 مدافع، والطابية تتكون من 5 أضلاع مختلفة الأطوال مبنية من الحجر الجيرى متوسط الحجم وتتلاقى هذه الأضلاع فى زوايا مبنية من أحجار الليمونيت والجدران ترتفع حوالى 7 أمتار مع وجود ميل بسيط للداخل.

وطابية النحاسين، والتى أنشئت فى ولاية محمد على باشا، مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 1995، وكان محمد على باشا فى صنع الأوانى وأدوات الحرب النحاسية، لذا أطلق عليها طابية النحاسين وكانت تسمى أيضاً بطابية قبور اليهود حيث عهد محمد على إلى المهندس الفرنسى جاليس بك لترميم الحصون القديمة وبناء حصون جديدة.

وطابية اليسرى المعروفة علميا باسم طابية أم قبيبة الكبرى والواقعة فى منطقة الورديان غرب الإسكندرية، تم تسجيلها فى عداد الآثار ويصل عمرها لـ168 سنة.

وأضاف «متولى» أن طابية الورديان (أم قبيبة الكبرى) تشغل مساحة 15 فدانا وكان تستخدم كمعسكر للجيش قبل إخلائها وتعتبر الأكبر فى مصر وأكبر خندق ما بين السورين وأعمق خندق موجود فى مصر، تصل مساحتها لـ13 فدانا، أى 3 أضعاف مساحة القلعة لا تحتاج لترميم ويمكن فتحها للزيارة.

ولفت إلى أن البرج الشرقى يقع داخل استاد الإسكندرية الرياضى التابع لحى وسط، وهو واحد من أهم التحصينات الدفاعية التى أنشئت فى العصر الإسلامى، بجانب الطابية الحمراء على شاطئ خليج أبوقير «طريق إدكو- رشيد»، وتم افتتاحها فى عهد محمد على ويحيطها سور من أعلى مبنى على حافة التل من 3 جهات وتم تسجيلها سنة 1992، وطابية السبع «كوسا باشا» صدر قرار بتسجيلها سنة 1992، وبرج 2 وصدر قرار بتسجيله سنة 1964، وبرجى 3 و4 وقرار تسجيلهما صادر سنة 1988، والسور الإسلامى أمام النادى الأولميبى، وطابية باب رشيد أمام باب الاستاد.

من جانبه، قال ياسر سيف، رئيس الجمعية الدولية للتنمية والثقافة والبيئة، إن الطوابى الأثرية تمثل تاريخاً وحقباً حضارية فى تاريخ مصر بلا شك، مشدداً على أن اهتمام الدولة بالطوابى، يجب أن يتطور لترميمها وتطويرها تمهيدا لتحويلها إلى مزارات سياحية تجذب الزوار.

وأضاف «سيف»، لـ«المصرى اليوم»، أن الطوابى تمثل رسالة كبيرة من الأجداد إلى الأحفاد، خاصة أنها تحمل عبق التاريخ وانتصارات مصر على مر العصور وتجسد حضارات قديمة فرعونية وبيزنطية ويونانية ورومانية وإسلامية.

وطالب وزير الآثار بضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية والحفاظ على الطوابى من الإهمال ومحو حالة التردى التى وصلت إليها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم تخصيص مرشدين سياحيين بعد تطوير الطوابى، لإبراز دور الطوابى التاريخى للسائحين، فضلا عن إنشاء صناعات عديدة مكملة للصناعة الأثرية فى الطوابى، بدلاً من تركها حتى تندثر بفعل الإهمال والتعديات.