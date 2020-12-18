شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بسبب مرور بقعة سولار في مياه النيل بمركز ادفو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تم قطع المياه وتوقف مرشح مياه الشرب و محطات شمال مدينة إدفو، بسبب مرور بقعة سولار مجهولة فى مياه النيل بالبر الغربى بمركز ادفو والتي تم اكتشافها عن طريق فنيين التشغيل بماخذ مياه مدينة إدفو بمنطقة الشيخ محمود مساء اليوم.
وتم تشكيل فريق عمل من إدارة المعمل الكيميائي ومديري محطات المياه وإدارة الأمن ومشرفين المحطات والتاكيد علي أخذ العينات والتأكد من خلوها نهائيا ، حفاظا على سلامة مياه الشرب ، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لباقى محطات مياه الشرب شمالا من مدينة إدفو حتى نهاية الحدود الادارية لمركز إدفو.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,701
-
تعافي
105,919
-
وفيات
7,015
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه بسبب مرور بقعة سولار في مياه النيل بمركز ادفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.