شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: قتل الكلب حرام ولعابه لا يبطل الوضوء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "نظرة"، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، على فضائية "صدى البلد"، أبرز 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، خلال حلقات البرنامج.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن طهارة ونجاسة الكلب مسألة مختلف فيها بين العلماء، والجمهور يعتقد بنجاسة الكلب، أن في مذهب المالكية فإن الكلب طاهر وكل شيء فيه طاهر، وينطلقون من قاعدة أن كل حيوان حى طاهر، وقد يأتي نهى من الشرع الشريف بخصوص حيوان معين لا تأكل منه مثل الخنزير والدواب ذات الحافر.

وأوضح المفتى، أن الشرع عندما يتحدث عن عدم أكل حيوان ما فهو ليس يعنى نجاسته ولكنه أمر تعبدى، لافتا إلى أنه لا حرج من التعايش مع الكلب والتعبد، فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على بدنك أو ثوبك وأردت الصلاة فلا حرج، فلا حاجة لإعادة الوضوء أو غسل الملابس، لأن لعباه وشعره ووبره وكل ما فيه طاهر طالما هو حى.

وفى سياق آخر، أكد المفتى أنه لا يجوز قتل الكلاب بأى حال من الأحوال إلا بعد اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة، وإن كان ولا بد يخضع لإجراءات طبية معينة، والذى نراه في شوارعنا وتعاملنا مع الكلب دون مبررات هو عبث مع الحيوان، مشددا أنه يحرم قتله، "خمس يقتلن في الحل والحرام"، وذكر منهم الكلب العقور، حتى في قتله ليس بالصورة الهمجية، وإنما بالصورة الحضارية.