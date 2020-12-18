شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن أماكن انعقاد الجمعية العمومية لفرعيات القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، عن أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، المقرر لهما غدا السبت.

وقالت اللجنة إنه منذ بداية عملها وهى تتعرض لضغوط غير مسبوقة من جانب من يرفض "الدمج"، وأيضا من مؤيد "الدمج"، وأنها تعرضت لرفض غالبية رؤساء المحاكم عقد فاعليات أي اجتماع داخل المحاكم، وذلك من خلال الخطابات التي وردت للجنة، متابعة :" وكانت قد قررت اللجنة قبل ورود الخطابات من رؤساء المحاكم توزيع صناديق الاقتراع بجميع المحاكم تيسيرا على الزملاء، إلا أن ورودها حال دون ذلك؛ وعليه التزمت اللجنة بتطبيق صحيح القانون من حيث انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بمقرها كما ورد بنصوص القانون".

وقررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس

كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتي شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتي شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية، مضيفة أن الاقتراع يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات، إضافة للجنة عامة بكل مقرات من المقرات سالفة الذكر وذلك تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية

وذكرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن اللجنة تعمل طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية إبداء الرأي وإعلان النتائج.

يذكر أن الجمعيات العمومية المنعقدة للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية، بدأ انعقادها منذ أمس الخميس بعموميات الإسكندرية، البحيرة، والغربية، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة غدا السبت، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية الأحد المقبل.