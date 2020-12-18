شكرا لقرائتكم خبر عن محامى سيدة الكرم: قرار النيابة بدراسة الطعن على حكم البراءة أثلج صدور الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار إيهاب رمزى محامى السيدة سعاد ثابت المعروفة باسم سيدة الكرم، إن النظر في قضية موكلته بدأ من النيابة العامة في أبو قرقاص بالمنيا، حيث استمعت النيابة لكل الأطراف فى القضية واستمعت للشهود، وطلبت تحريات المباحث، والأمن الوطنى، والتى جاءت هذه التحريات مؤكدة لأقوال هذه السيدة بأنها تجردت تماما عن ملابسها.

وتابع فى مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن النيابة أصدرت بعد ذلك قرار بحفظ الأوراق، بعد أن تشككت في الدليل القائم على هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه قدم تظلم لمحكمة الجنايات التي ألغت قرار الحفظ، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت أن الأدلة كافية لذلك.

ولفت إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة المحاكمة، وبدأت القضية تتداول فى أكثر من محكمة وأحيلت لأكثر من دائرة وأعتذر عنها أكثر من مستشار بعدما استشعر الحرج، وفي النهاية صدر الحكم بحبسهم غيابيا 10 سنوات، وأمرت المحكمة بضبط المتهمين، وذلك من ذات الدائرة التى أصدرت حكم البراءة.

وواصل أن المتهمين طعنوا في الحكم، وتحددت لهم جلسة، والمحكمة استمعت للمرافعة وحجزت القضية للحكم، ثم صدر الحكم بالأمس ببراءة جميع المتهمين .

ونوه إلى أن المحكمة حتى الآن لم تودع حيثيات الحكم، لافتا إلى أن تحرك النيابة العامة السريع بدراسة أوجه الطعن على الحكم ، أثلج الصدور واهدأ النفوس بعد حالة الإحباط التي أصابت المجتمع.