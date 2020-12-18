محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال الطب البيطري. وأسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية أبرزها إدارة منشأة بدون طبيب وأدوية بيطرية بدون بيانات ومجهولة المصدر. وجاء إجمالي المضبوطات نحو 7.400 طن أدوية بيطرية بدون بيانات مجهولة المصدر بنطاق مديريات (الشرقية – القليوبية – الإسماعيلية). يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كانت هذه تفاصيل خبر "البيئة والمسطحات" تضبط 7 أطنان أدوية بيطرية مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.