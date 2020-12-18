ضبط 30 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات داخل مصنع بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة محاولة مدير مصنع أعلاف حيوانية بالبحيرة لبيع أطنان بدون بيانات. وضُبط بحوزة المدير المسؤول 30 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني.

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