مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وصول 112 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 ألف راكب، كما غادر المطار 118 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، نقلت حوالي 15 آلف راكب.
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ24 مغادرة ووصول حوالي 30 ألف راكب على متن 230 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
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