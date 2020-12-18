"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

دعا المجلس الدولي للمطارات (ACI)، الدول إلى الاعتراف بالعاملين في المطارات، ومنحهم الأولوية للتطعيم من اللقاحات الجديدة، والمستخدمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس، اليوم الجمعة، أن عمال المطار هم موظفون في الخطوط الأمامية على اتصال يومي بالمسافرين المتنقلين ما بين كل الدول، وإعطاء الأولوية لتطعيمهم، يثبت أن صحة وسلامة الركاب والموظفين تظل أهمية قصوى لاستكمال صناعة النقل الجوي.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الدولي للمطارات، وقال المجلس إن الطيران يلعب دورًا حاسمًا بشكل متزايد في دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي من جائحة كورونا، بما في ذلك توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

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