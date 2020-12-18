شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتفقد الوحدة الصحية بالحلفاية بحري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وحدة صحة الأسرة بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي ضمن الوحدات التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة في اليوم لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة ومدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.
وأكد عمر على ضرورة انتظام تواجد الأطباء والتمريض لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى كما تابع الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية موجها بتوفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن .مؤكدًا على أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمة طبية لائقة بالمواطن القنائي.
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