شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد البابا تواضروس يزور جامعة الإسكندرية لترسيخ الانتماء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه ومساعد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.
وخلال اللقاء قدم «قنصوه»،التهنئة للأنبا بافلى والأقباط بمناسبة العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، وناقشا ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتعميق قيم الانتماء لدى الشباب، وترسيخ الأفكار والمبادئ الأخلاقية كاحترام الرأى الآخر وثقافة الاختلاف وغيرها من المبادئ السامية.
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