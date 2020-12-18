شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة لمسؤلى مديرية الصحة على جميع مستشفيات العزل في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية بالمرور على مستشفى تلا المركزى وتابع بنفسه اعمال التطوير بالغسل الكلوى وقام بالمرور على اقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وكذلك متابعة زيادة اعداد الاسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة وكذلك التأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية .

كما قامت الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، بالمرور على مستشفى أشمون العام وتفقدت جميع اقسام المستشفى، وتأكدت من توافر الاكسجين واوصت بالعمل بالشبكة القديمة والجديدة للاكسجين، وتأكدت من توافر الادوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفريق الطبى، وحسن انتظام العمل بالمستفى .

وقام االدكتورأسامة الشلقانى، وكيل المديرية للشئون الوقائية، بالمرور على مستشفى سرس الليان، وقام بالمرور على العناية المركزة والاقسام الداخلية واطمأن على سير العمل بالمستشفى ومستوى النظافة الجيد والتأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية والاكسجين، وكذلك التأكد من زيادة أعداد الاسرة المخصصة لمرضى الكورونا

فيما قام الدكتور عبدالبارى العجيزى، مدير عام الطب العلاجى، بالمرور على مستشفى قويسنا المركزى ومستشفى حميات شبين الكوم ومستشفى صدر شبين ومستشفى جراحة المخ والاعصاب وتفقد أقسام العنايية المركزة والعزل والاقسام الداخلية وأكد على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية وتوافر الاكسجين والادوية والمستلزمات الطبية وانضباط العاملين .

كما قام الدكتور اسامة منصور، مدير عام المستشفيات، بالمرور على مستشفى بركة السبع وذلك لمتابعة سير العمل وتوافر الاكسجين والادوية والمستلزمات الطبية .