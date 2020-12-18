شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ماراثون لدعم مبادرة 100 مليون صحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالتعاون مع الإتحاد المصري لألعاب القوي منطقة الإسكندرية وفريق اسكندرية نايت رانرز، نصف ماراثون- الإسكندرية ٢٠٢٠

لدعم مبادرة الرئيس 100 مليون صحة.

بدأ المارثون الرياضى من نادى المهندسين بمنطقة سابا باشا متوجها حتي القلعة وينتهي بالعودة إلى النادى مرة أخرى، كما شمل عروض فنيه وكشف طبى على المتسابقين قبل الانطلاق وتكريم الفائزين وعددهم 18 فائزا .

شارك بالحضور في اليوم الرياضى رئيس النقابة الدكتور هشام سعودي، الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، الدكتور أمين شعبان، رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى منطقة الإسكندرية، الدكتور خالد جمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، محمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، محمد عبدالرازق مدير استاد الإسكندرية، الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب، المهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب.

