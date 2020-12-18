شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر» تضبط ٧٥٠ كيلو أغذية منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مديرية تموين الاقصر من ضبط كمية كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية والأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وشكلت مديرية التموين، لجنة مكونة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمد عثمان، وايمن رمضان المفتشين بالمديرية.
وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٨٠ كرتونة وجردل باجمالى وزن ٧٥٠ كيلو جرام، عبارة عن اغذية أطفال على شكل ألعاب وحلويات ومسحوق عصير غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق. وتحرر محضر ١٣٣٧٠ جنح ضد ح ا خ، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.
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