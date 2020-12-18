شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الجمعة في ولاية غزنة بأفغانستان، والذي استهدف تجمعا دينيا، وأسفر عن سقوط نحو 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين من بينهم أطفال أيضاً.

وأعربت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر - فى البيان - على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة الإرهاب الغاشم.