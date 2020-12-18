شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اندريه سليبنيوف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي زيارته للقاهرة هذا الأسبوع بعد أن أجري مباحثات مثمرة مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة .
وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم أن كلا الطرفين أكدا اهتمامهما بابرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي الذي ضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان . مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تنشيط العمل في هذا المجال .
وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تتيح الفرصة لزيادة حجم التجارة المتبادلة والتفاعل الاقتصادي من أجل الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين .
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.