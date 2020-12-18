شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك الجديد فى سوهاج يزور الكلية الاكليريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم، إن المطران المنتخب لإيبارشية سوهاج الأنبا توماس حليم، أجرى زيارة للكلية الاكليريكية حيث حرص على أن يلتقى بشمامسة إيبارشية سوهاج، و التعرف عليهم حيث أنها الزيارة الأولى التى يقوم بها للكلية.

وتأتي زيارة المطران الجديد قبيل تجليسه رسميا على المطرانية، وقد اعتمد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، فى 3 نوفمبر الماضى، تعيين مطرانيين جديين للكنيسة القبطية الكاثوليكية فى مصر، فى محافظتى المنيا وسوهاج، وهما الأنبا باسيليوس فوزي؛ مطران إيبارشية سوهاج السابق؛ ليكون مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق الذكر، على أن يكون قداس تجليسه يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وقد عين البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا يوسف أبو الخير مدبرا بطريركيا لكرسي سوهاج الشاغر لحين تجليس مطرانها الجديد الأنبا توماس حليم، مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا؛ مطراناً لكرسي سوهاج، خلفا لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.