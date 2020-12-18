شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسي يسأل عن موعد انتهاء تطوير الدائرى الأوسط.. وعامل: "أسبوعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلو متر وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حاره لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند إحدى المواقع على طريق الدائري الأوسطي لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي الراهن للإنشاءات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال طبقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

وسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد العاملين عند إحدى المواقع على طريق الدائري الأوسطي، خلال جولته التفقدية، قائلا: "الطريق ده يتعمل لخدمة الزراعة"، كما سأل الرئيس عن مدة انتهاء المشروع، ورد: "أسبوعين".

ووجه الرئيس السيسي، أحد العاملين في الموقع، التنسيق مع المحافظة، لإزالة الركام الموجود على الطريق، حتي يستقيم الطريق، كما طلب الرئيس عرض تخطيط المحور "طريق مصر اسكندرية صحراوي".