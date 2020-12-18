الدائرى الأوسطى.. طريق فى خدمة محافظات الوجه القبلى والبحرى والقناة.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة الطريق الدائري الأوسطي، أعرض طريق بالشرق الأوسط. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائرى الأوسطى الممتد من مدينة بلبيس الي محور الضبعة بطول 155 كيلومتر وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل فى أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويقع فى منطقة متوسطة بين الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والطريق الدائرى الاقليمي.







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