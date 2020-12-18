شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: اللجنة الطبية بمجلس الوزراء أكدت عدم إقامة حفلات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، وفقًا للتكليفات اللجنة الطبية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، فلا يوجد أية فعاليات «ثقافية – سياحية»، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأضاف العاصى ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه أرسل خطابًا لغرفة السياحة للتأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة الطبية، و التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات، وتعميم ذلك على كافة المنشآت الفندقية ، مشيرا الى وجود تنسيق دائم ومستمر مع غرف السياحة من أجل التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة الموطنين.