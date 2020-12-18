شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة الكرم بعد براءة المتهمين بتعريتها: لو اتسجنوا 100 سنة لن يعوّض كسرتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة سعاد ثابت، 73 سنة، ِاليوم الجمعة، بعد صدور حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين في قضية تعريتها والمعروفة إعلاميا بقضية «سيدة الكرم» بعد إعادة اجراءات المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجن، إنها تنتظر عدل الله وتعيش على أمل الحصول على حقها ولو صدر ضد المتهمين حكم بالسجن 100 سنة لن يعوض كسرتها.

وصدر قرار من المستشار النائب العام، بتكليف المكتب الفني بمكتب بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وأضافت لـ«المصري اليوم» أنه على الرغم من إن المتهمين في واقعة تعريتها أحرقوا منزلها وقاموا بأعمال سلب ونهب ورغم ذلك لم أبالي أو اتأثر بتلك الوقائع، وربنا قادر يعوض علينا، وإنما أحزنني تجريدي من ملابسي واهانتي وانتهاك كرامتي وأدميتي وشرفي، ولن تنسي هذه الوقائع ما دامت على قيد الحياة.

أكدت «سعاد» مازلت انتظر أن أحصل على حقي بالقانون، وحينما صدر حكم غيابي سابق على المتهمين الثلاث بالسجن 10 سنوات، شعرت بالأسف والحزن لأن هذا العقاب لا يتناسب مع الذنب الذي أقترفوه، وتابعت: «10 سنين قليلة على تعرية سيدة بالشارع والجميع يعرف أن أغلي من العرض والشرف مفيش».

وقالت «سعاد»: صوتي وصلته للعالم كله، ومنذ وقوع الحادث تركت قريتي ولم أعود لها مرة أخرى، حيث نقيم بقرية أخرى، رغم أننا كنا أسرة مسالمة في بلدنا الذي ولدنا وكبر أبنائنا فيها.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أسدلت مساء أمس الخميس الستار عن واقعة التعرية، إذ أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 73 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة الكرم».

شمل الحكم ببراءة كل من: نظير إسحاق وشقيقه «عبدالمنعم»، ووالدهما «إسحاق»، وذلك بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات

وكانت قرية الكرم، قد شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطى متزوج، وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم أمس الخميس بالبراءة.

وكانت سعاد ثابت73 عاما، توجهت، إلى قسم شرطة مركز أبوقرقاص، بجنوب المنيا، وحررت محضراً أتهمت فيه عدداً من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب وتجريدها من ملابساها، لكونها والدة الشاب المتهم بإقامة علاقه مع ربة منزل مسلمه، بقرية الكرم.