شكرا لقرائتكم خبر عن سائق «توك توك» ينقذ شاب سقط ببالوعة صرف صحي في الغربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعى مقطع فيديو يبين عملية إنقاذ شاب سقط في بالوعة صرف صحي في شارع الجيش في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وتجري في الشارع حاليًا عملية إعادة رصف للشارع.

وأوضح الأهالي أنه أثناء سير محمد رضا المعجبانى، سائق «توك توك» شاهد شاب يسقط في بالوعة صرف صحي في شارع الجيش في نطاق حي أول المحلة الكبرى أمام معهد الفتيات، وقام بمد حبل للشاب بعد سقوطه في بالوعة الصرف والذى أمسك به حتي خرج بمساعدة المارة في الطريق.

وطالب الأهالى بتغطية بالوعات الصرف الموجودة ووضع علامات إرشادية في حال البلاعات الموجودة في الشوارع التي يتم إعادة رصفها، وعدم ترك البلوعات مكشوفة.