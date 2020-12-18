شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصرى ببرلمان كندا يشارك بمبادرة "اتكلم عربى"ويؤكد: هدفها نشر الثقافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارت أول عضو مصرى بالبرلمان الكندى "برلمان أونتاريو" شريف سبعاوى بمبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة المصرية، مشيداً بالمبادرة وبوزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد.

وأكد "سبعاوى" في مقطع فيديو شارك فيه بالمبادرة، أنه ينبغى على المصريين بالخارج تعليمهم اللغة العربية حفاظا على هويتهم العربية.

وأضاف أن تعلم اللغة العربية والنطق بها يهدف لنشر الثقافة العربية والمصرية والفن المصرى الجميل، ليكون هناك تواصل بين الأجيال.