شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لافتتاح أسواق عبود وداير الناحية بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ أجهزة محافظة القاهرة أعمال تطوير سوقى عبود و داير الناحية، بحى الزاوية الحمراء، وذلك بعد نقل الباعة بشكل مؤقت لحين استكمال السوق، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة تذليل العقبات التي تعرقل العمل لسرعة الانتهاء من تطوير السوق، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء.

يشهد موقف عبود شمال القاهرة أعمال تطوير حيث يتم تطوير الموقف ليتحول لموقف الكتروني مشابه لموقف السلام، بالإضافة إلى تطوير السوق الموجود بالموقف، من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية، ويتكون السوق من 146 باكية.

ويتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق من رصف وانارة، وأوضح اللواء هشام عصمت رئيس حى الزاوية الحمراء، أن سوق عبود الجديد يحتوي على 149 باكية، وسيتم الانتهاء منه قريبًا ضمن سلسلة الأسواق التي يتم إنشاءها داخل الحي، مضيفا أن السوق سيكون بجانبه موقف سرفيس على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تطوير كوبري الزاوية بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة الموضوع لرفع كفاءة الطرق والمرافق، وسيتم فتح حارة أخرى بالكوبري للربط بين حي الساحل والزاوية.

يذكر أن الخطة التى أعدتها الحكومة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، كشفت أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.

وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ بـ 22 سوقا، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا.