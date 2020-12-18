شكرا لقرائتكم خبر عن "الركن الخامس من أركان الإيمان".. موضوع خطبة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبل تحت عنوان : "الركن الخامس من أركان الإيمان – الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وطالبت الوزارة فى بيان، بألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة أنها على ثقة في سعة أفقه الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، مضيفة: "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

وكانت الوزارة قد أكدت فى بيان سابق، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وعدم الاستهانة بانتشاره ، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا ، فالواجب الشرعي يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه ، وعلى أخيه الإنسان ، وعلى مجتمعه ، وعلى الإنسانية جمعاء ، كما أن الجوائح والنوازل والمحن تتطلب أقصى درجات التعاون والتكامل والتراحم الإنساني ، والأخذ بأسباب العلم ، كما علمنا ديننا الحنيف من ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل شيء ، حيث قال سبحانه وتعالى : " فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" .