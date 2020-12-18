شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الأسمرات تشهد تطورا كبيرا فى الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن حى الأسمرات يشهد تطورا كبيرا فى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى نجاحات كثيرة حققها سكان الأسمرات فى مجال الرياضة بعد التطوير الهائل فى البنية التحتية للأندية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى اتخذتها الدولة فى فرض الكمامة والتباعد الاجتماعى فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن الدولة هما الأول هو صحة المواطن، وهناك حملات دائمة للتأكد من جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورنا.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن صلاة الجمعة تقام من مسجد تحيا مصر فى مدينة الأسمرات وهو المسجد الثانى بمدينة الأسمرات والتى تشرفت بافتتاح المرحلة الثالثة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وأضاف اللواء خالد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش أداء أول صلاة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات 3، أن هناك تأكيد من القيادة السياسية بأن جميع المشروعات التى تبنى بديلة للعشوائيات لابد وأن تكون مكتملة الخدمات ومن ضمن تلك الخدمات المنشآت الدينية، وهناك حرص بأن كل المشروعات التى تقام أن يوجد بها مسجد وكنيسة، موضحا أن الاسمرات يسكنها اليوم قرابة 16 ألف أسرة بإجمالى حوالى 100 الف مواطن، مؤكدا أنها مدينة متكاملة وتم بناء كنيسة بها على نفس المساحة وبنفس الاعداد وتم افتتاحها منذ أيام.