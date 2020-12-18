محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): واصلت هيئة السكك الحديد، اليوم الجمعة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وواصلت الهيئة، أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية، بشكل دوري ومستمر. وأجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الجمعة، جولة تفقدية في مشروع قطاع مونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كم وعدد محطاته 12 محطة، ويمتد من محطة المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين، حيث تفقد أعمال تنفيذ خوازيق وأعمدة المسار والمحطات والورشة الخاصة في قطاع مونوريل 6 أكتوبر.

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تواصل أعمال تطهير وتعقيم القطارات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.