- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
غرّد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه في موقع "تويتر" معلقًا على الاحتفالات حول العالم برأس السنة الميلادية، بالتزامن مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال ساويرس: "على الحكومات في العالم كله استثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر الخاص بكورونا، لأننا لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط، بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة بكل ما تسببت فيه من مرض وخراب!!! بصراحة سنة تقرف".
يأتي هذا في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس "كورونا" في مصر ودول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "نهاية سنة تعيسة".. ساويرس يعلق على الاحتفال برأس السنة في ظل أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.