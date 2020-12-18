في يومها العالمي.. "إعلام الأزهر" تطلق حملة للتذكير بأهمية اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلقت وحدة الاتصال بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، حملة للتذكير بأهمية اللغة العربية، بالتزامن مع يومها العالمي الذي يوافق الـ18 ديسمبر من كل عام.

وبدأت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر، الحملة بفيديو يتحدث فيه العالم بمختلف ألوانه وألسنته اللغة العربية، وجمع عددًا من الوافدين ممثلين لدول تتحدث لغات مختلفة هي "ماليزيا، وإندونيسيا وبنجلاديش، وجمهورية بنين، وتايلاند، وليبيا، وجزر القمر، وتوجو، وبوركينا فاسو" واجتمعوا في الأزهر على لغة واحدة وهي اللغة العربية.

وقال الوافدون إنهم يحرصون على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن ويعرفون بها قواعد الإسلام وأحكامه، وأن اللغة العربية هي العامل الرئيس في جمع كل المختلفين في الألسن والألوان مختتمين الفيديو بكلمة (العربية هويتنا، ولغتها تجمعنا).

وتم تدشين الحملة برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وأشرف على تنفيذها الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وأعدها للنشر الدكتور جمال ابو جبل، والدكتور محمد الشناوي، والدكتور رامي دويدار، والدكتور مهند السادات.​