شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة» تتفقد قرية الأشراف بوادي الصعايدة تمهيدًا للافتتاح الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مسؤلوا مبادرة حياة كريمة قرية الاشراف بوادى الصعايدة لمتابعه اعمال الرصف والصرف الصحى والتجميل والتشجير والدهانات المطلوبة تمهيدا للإفتتاح الرئاسي .

وحضر الجولة اعضاء وحدة حياه كريمة بالمحافظة ومسؤولى مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والرى والادارة الصحية ومدير عام مراقبة مصر العليا بوادى الصعايدة واعضاء لجنة تنمية قرية الاشراف.

وتفقد مسؤولي المبادرة اعمال زيادة المسطحات الخضراء عند مدخل القرية وجارى العمل على انشاء حديقة وبرجولات ومظلة بالاضافة للمسطحات الخضراء التي تمت بجوار المدرسة والوحدة الصحية والاشجار التي تم زراعتها بطول الطرق التي تم رصفها ورفع كفائتها والتى تبلغ ٢كم.

وتم أيضا رفع كفاءة اعمدة الانارة ونقل مجموعة من الاعمدة التي ستتعارض مع عمليه الرصف دون التاثير على الجهات التي تقع في نطاقها وكذلك الامر مع بيارات الصرف الصحى والذى يتواكب مع اعمال الدهانات وتركيب البلدورات.