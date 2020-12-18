شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة والوطنية للصحافة يبحثان توثيق التعاون المشترك في مجال التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة سامح عبدالله عضو الهيئة، لبحث توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء وتنمية القدرات.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة وتقديره للرسالة السامية لمهنة الصحافة ودور الإعلام الجاد في نشر الوعي الصحيح ودعم مؤسسات الدولة، ودعم الجهود الوطنية للتوعية بقضايا الوطن.. مؤكدا على قيام الجهاز بتوفير كافة أشكال الدعم الممكن لمعاونة الهيئة على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.

ومن جانبه، وجه المهندس عبدالصادق الشوربجي الشكر لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاون المشترك في مجال التدريب والذي استهله بتدشين منتدى الإدارة والتسويق مطلع الشهر الجاري، وهو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة القومية، ويهدف لمناقشة الجديد في نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مع الخبراء الذين رشحهم الجهاز.. مشيدا بالدور الذي يقوم به الجهاز في مجالات التدريب وتنمية القدرات والمهارات كأحد الاختصاصات الأصيلة للجهاز كبيت خبرة مصري.

ووجه الشوربجي الدعوة للدكتور صالح الشيخ الدعوة لافتتاح أول صالون ثقافي تنظمه الهيئة أوائل يناير المقبل.

جدير بالذكر ان المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة افتتح خلال الشهر الجاري، المرحلة الأولى لـ (منتدى الإدارة والتسويق) الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز بمشاركة 23 مديرًا عامًا من مؤسسات الأهرام وروز اليوسف خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر، وتم الاتفاق على عقد عدة مراحل من المنتدى بمشاركة كوادر كافة المؤسسات الصحفية القومية.