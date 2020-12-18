شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد طريق الدائري الأوسطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة الطريق الدائري الأوسطى، الذي يعد أعرض طريق بالشرق الأوسط.

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة، لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومتر، وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حاره لكل اتجاه، ويقع في منطقه متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الأقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناه ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و١٥ مايو، وحلوان، و٦ أكتوبر، وقد تم تصميم الطريق طبقاً للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعلية الزراعي، أنشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعلية الصحراوي، القاهرة السويس طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبوراً بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الإسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فضلاً عن انه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.

وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند أحدي المواقع على طريق الدائري الأوسطي لمتابعة سير الاعمال والموقف التنفيذي الراهن للإنشاءات، مؤكداً سيادته على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للأنتهاء من الاعمال طبقاً لاعلي المواصفات الفنية والهندسية.

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