شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غداً السبت حتى الخميس المقبل 24 ديسمبر 2020 :

يوم السبت 19 ديسمبر 2020 :

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة :على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة :على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من السبت إلى الخميس 24 ديسمبر by Karima Hassan on Scribd