شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء و5 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء 9 حالات شفاء و5 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل عدد 9 حالات شفاء، و5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.. مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 189 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 887 حالة .

وأكد على وجود عدد 13 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و80 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .

ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة من زيادة حالات الاصابة نتيجة للتهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتحذير من انتقال العدوى.. مطالبا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من الفيروس ولعدم انتشار العدوى.