شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بنس يتلقى لقاح كورونا ويؤكد: سنوزع ملايين اللقاحات على الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.. وقال بنس في كلمة له، إنه يطمئن الشعب الأمريكي بأن الأمل بالتغلب على فيروس كورونا موجودا، مضيفا: "يجب أن يثق الأمريكيون باللقاح المضاد لكورونا، وسنوزع ملايين اللقاحات على أفراد الشعب الأمريكي".

مايك بنس يتلقى لقاح كورونا

مايك بنس يتلقى لقاح كورونا

كانت هذه تفاصيل خبر مايك بنس يتلقى لقاح كورونا ويؤكد: سنوزع ملايين اللقاحات على الأمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.