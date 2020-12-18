شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تخفض قوة العمل لـ50% لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء علاء بدران السكرتير العام بمحافظة الجيزة، بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرار بتخفيض العمالة وتقسيم العاملين بالديوان العامة وجميع الدواوين التابعة للمحافظة بنسبة 50% والتناوب فى الحضور للعمل، عدا الإدارات الميدانية "الإدارات الهندسية وادارة الاشغالات والإدارات الهندسية وادارات المتابعة الميدانية، والامن والمواقف والسرفيس والمرافق والطرق والنظافة، وغيرها طبقا لما يراه رئيس كل جه، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

كما نص القرار على تواجد كل رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات.

وكان أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50%؜ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأى من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل .

ووجه شعراوى، فى بيان اليوم، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعى المخصصة للموظفين .

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين و التنسيق بين وزارك التنمية المحلية ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعى والعام بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.

كما طالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد فى منع تقديم الشيشة .

كما وجه الوزير المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وشدد اللواء شعراوى على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين، كما طالب الوزير بضرورة عدم دخول المبانى الحكومية الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الورش والتطهير للمبانى الخدمية .