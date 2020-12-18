شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نسعى لنشر الفهم المستنير فى العالم كله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بالطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، فى إطار الدور الريادى لمصر فى نشر الفكر الوسطى فى مختلف دول العالم، وفى ضوء جهود وزارة الأوقاف فى نشر ترجمات معانى القرآن الكريم.

وأكد جمعة، فى بيان اليوم، خلال اللقاء على أن وزارة الأوقاف تحرص على نشر الفهم المستنير فى العالم كله بكل لغات العالم مع تصحيح المفاهيم المغلوطة، وفى هذا الصدد قامت وزارة الأوقاف بترجمة العديد من الكتب إلى اللغات الأجنبية المختلفة والتى بلغت حتى الآن (104) كتب مترجم فى صحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطى المستنير.

كما أهدى وزير الأوقاف (75) طالبًا إندونيسيا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين فى الأزهر نسخة من ترجمة معانى القرآن الكريم للغة الإندونيسية.