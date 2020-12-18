شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بقرار النائب العام دراسة الطعن على براءة المتهمين بواقعة "سيدة الكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ،وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام والذى أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى واقعة "سيدة الكرم" ، حيث أمر بتكليف المكتب الفنى بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أسبابه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن عميق سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام العادل والمنصف، مثمنة الدور الذى تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها مشيرة أن المجلس على أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيده الكرم مع توفير مكتب الشكاوى المساعدة القانونية للمجنى عليها متى طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم (7) بند 12، 13 واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنيه وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وابلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة

كانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت برئاسة المستشار أشرف محمد على، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين فى قضية تعرية "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، فى أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وشمل الحكم كل من "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابى بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.