ما كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد؟.. دار الإفتاء تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، منشورا حول كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد ومتى نكتب “صلِّ” ومتى نكتبها “صلى” وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للغة العربية. وقالت دار الإفتاء، إن القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة ، لذلك فعند فعل الأمر منه ( والمراد من الأمر هنا الدعاء ) يجب حذف حرف العلة فنقول “اللهم صلِّ على سيدنا محمد” وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينه (وهي التي ترسم ياء) فنقول مثلا “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم” فخلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء “ اللهم صلِّ على سيدنا محمد “ ولا نحذفها في غير ذلك “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”. ويحتفل باليوم العالمى للغة العربية، فى مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من كل عام، وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها رقم 3190 فى ديسمبر عام 1973، كونه اليوم الذى أصدرت فيه، والذى يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة، وخلال التقرير التالى نستعرض كل ما تريد معرفته عن هذا اليوم.

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