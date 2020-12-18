شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن عن مشروع قومي لإقامة أماكن بديلة للعشوائيات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه لأول مرة يتم أداء صلاة الجمعة فى مسجد تحيا مصر بحى الأسمرات 3، وذلك بعد افتتاحه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن المسجد مجهز بأحدث الأجهزة والمكيفات ويتناسب مع ما تقوم به مصر مؤخرا فى ظل توجيهات القيادة السياسية من تطوير الأماكن العشوائية وتغيير حياة المواطن إلى الأفضل.

وأضاف شعراوى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": الأسمرات بديل للعشوائيات وسكن لكل المواطنين، وبالتالى نعمل على تغيير سلوك المواطن وثقافته ومدى شعوره بأن الدولة تعمل لمصلحته خلال الفترة الأخيرة، متابعا: "الأماكن التى يتم تحديدها كبديل للعشوائيات دائما يكون مجتمع مكتمل ومتكامل به رياضة وثقافة وتضامن اجتماعى وندوات ثقافية وهناك من حصل على بطولات رياضية من داخل الأسمرات ومراكز ثقافية على مستوى عالى، إضافة إلى اهتمام المواطنين بالحفاظ على نظافة المكان .

وتابع وزير التنمية المحلية أن الدولة فى مقدمة مشروع قومى على مستوى المحافظات والمدن الكبرى، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بذلك ويتم التنسيق مع الهيئة الهندسية لإقامة أماكن بديلة للعشوائيات ومساكن لكل المصريين بمختلف المدن على مستوى الجمهورية بالكامل، إضافة إلى استكمال المشروعات التى تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، موضحا أن الرئيس السيسى يتابع تنفيذ المشروع بكل قوة.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن الاهتمام ليس مقتصر على بناء عقارات ومساكن فقط بل الاهتمام بأن المكان يلبى احتياجات المواطن، وتضم مراكز شباب وأماكن حاضنة ودار مسنين وكل الخدمات الطبية والوحدات الصحية وأماكن خاصة بالخدمات الاجتماعية والاهتمام بالنظافة وشركات أمن، وأماكن خاصة إداريا وتجاريا وكل ما يتم احتياجه لخدمة المجتمع الذى يعيش فيه المواطن .