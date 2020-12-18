شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشهد غدا أعلى معدل تشغيل يومى بتسيير 71 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شركة مصر للطيران، غدا السبت، أعلي معدل تشغيل يومي وزيادة في عدد الترددات للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي والركاب منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي، حيث تسير رحلاتها الجوية إلى 71 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 7 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة جوية إلى كل من (تورونتو، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، نيويورك، موسكو، مدريد، باريس، ميلانو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، برلين، فينا، فرانكفورت، البحرين، المدينة المنورة، عمّان، أربيل، جوهانسبرج، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام، أبوظبي، لندن، إسطنبول، الخرطوم، بالاضافة إلي ثلاث رحلات جوية إلي بيروت، جدة، دبي) بالإضافة إلي 150 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلي الأقصر ،٣ رحلات جوية إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، ورحلتين جويتين إلى طابا، و8 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.