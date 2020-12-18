قومي المرأة يشيد بقرار النائب العام بالطعن على براءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والذي أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"، حيث أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وأعربت مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم، عن سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام العادل والمنصف، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ علي حقوقها.

وأكدت استعداد المجلس لتكوين فريق عمل للدفاع عن ( سيدة الكرم) مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، وفقا لنص المادة رقم (٧) فى بنديها ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

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