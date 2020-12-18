"كُحة" تمنع الدكتور أحمد عمر هاشم عن إلقاء خطبة الجمعة بالجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اعتذر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن إلقاء خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، لظروف مرضية، بعد شعوره بالسعال"كُحة".

وألقى خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، اليوم، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي نقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وافتتح وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والقوى العاملة ومفتي الجمهورية، اليوم، مسجد الأسمرات 3، بمنطقة الأسمرات بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في بناء الإنسان، وما شاهدناه من استثمار في البشر وبخاصة النشء والشباب أمر يدعو إلى العزة والفخار.

ودعا وزير الأوقاف، المصريين جميعا وبخاصة المنظمات المتشدقة بمفاهيم قاصرة ومحدودة وموجهة عن حقوق الإنسان، لزيارة منطقة الأسمرات وسائر المناطق المماثلة التي أقامتها الدولة المصرية، وبخاصة ما أقامته لأهالي المناطق الأولى بالرعاية، مضيفا: "ولَم يقف الأمر عند توفير المسكن الآدمي الملائم، إنما كان توفير هذا المسكن نقطة انطلاق حقيقية لبناء الإنسان، ما يجعلنا نقول بملء أفواهنا: شكرا سيادة الرئيس، وتحيا مصر".