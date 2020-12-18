شبورة كثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلنت هيئة الأرصاد، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الأسبوع المقبل، من السبت وحتى الخميس.
وجاءت توقعات هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس على النحو التالي:
السبت:
فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
تكون شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأحد:
شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الاثنين:
شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء:
شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء:
سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
تكون شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس
سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
تكون شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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