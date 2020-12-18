وزير الأوقاف يشكر الرئيس: الدولة تسير على الطريق الصحيح في بناء الإنسان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في بناء الإنسان، وما شاهدناه من استثمار في البشر وبخاصة النشء والشباب أمر يدعو إلى العزة والفخار .

ودعا وزير الأوقاف، المصريين جميعا وبخاصة المنظمات المتشدقة بمفاهيم قاصرة ومحدودة وموجهة عن حقوق الإنسان، لزيارة منطقة الأسمرات وسائر المناطق المماثلة التي أقامتها الدولة المصرية، وبخاصة ما أقامته لأهالي المناطق الأولى بالرعاية، مضيفا :" ولَم يقف الأمر عند توفير المسكن الآدمي الملائم، إنما كان توفير هذا المسكن نقطة انطلاق حقيقية لبناء الإنسان، مما يجعلنا نقول بملء أفواهنا: شكرا سيادة الرئيس ، وتحيا مصر" .

جاء ذلك عقب زيارة وزير الأوقاف، لمدينة الأسمرات اليوم بصحبة محافظ القاهرة ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والقوى العاملة ومفتي الجمهورية، وبعد جولة واسعة بالمدينة ولقاء شباب وأطفال الأسمرات (٣)، وبناء على ما لمسناه من تغير إيجابي جذري في السلوك.