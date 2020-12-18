بنظام المقاصة.. ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين صاحب شركة استيراد وشحن- عامل بالشركة، بممارسة نشاط غير مشروع فب مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظان بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم.
وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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