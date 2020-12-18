استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم يمين ويسار الجزيرة الوسطى في الاتجاهين لمدة شهرين. يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير( طريق الفيوم- ميدان الرماية- طريق المنصورية) وهى الأعمال الجار تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فسوف يتم البدء في إنشاء 3 كباري مشاة بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاة بمناطق (مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام ) وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وللتيسير عليهم اثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث. الشركة المسند إليها الأعمال ستبدأ في إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة بطريق الفيوم بالاتجاهين بالمواقع الآتية ( المنطقة المواجهة لمدارس مصر للغات - المنطقة المواجهة لبوابة خوفو حدائق الأهرام - المنطقة المواجهة لبوابة أحمس حدائق الأهرام). وسيتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

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