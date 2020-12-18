شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 1158 شخصا بقافلة طبية بقرية سالم البحيري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سالم البحيرى مركز الفشن يومي الأربعاء والخميس الماضيين مكونة من ٨ عيادات في تخصصات «الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والنساء والرمد والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة»، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على ١١٥٨ مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، «معمل دم ١١٥- معمل طفيليات ٤٤- حالات الأشعة ٢٨- عدد استصدار ٢ قرارات نفقة دولة- تحويل عدد ٢٦ مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية ٤٩ حالة».
شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد ١١٧ مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، الأمراض غير المعدية «الضغط والسكر والسمنة، أورام الصدر- تنظيم الأسرة- النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة»، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٠٠ مواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 1158 شخصا بقافلة طبية بقرية سالم البحيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.