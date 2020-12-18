شكرا لقرائتكم خبر عن «صناع الخير» تجري الكشف على عيون 320 شخصًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية الكشف الطبي على عيون 320 مواطنا بقرية كفور مركز كوم إمبو بأسوان ضمن سلسلة قوافل مبادرة «طاقة نور» للكشف على أمراض العيون، خاصة أمراض الشبكية، ضمن جهود صناع الخير في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في محافظة أسوان، وبإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

قال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إن القافلة قامت بالكشف على 320 مواطنا، وتوزيع أدوية لـ 85 حالة، وأخذ مقاييس 100 نظارة طبية، وتحويل 90 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الشبكية لعدد 35 حالة، لافتا إلى أن القافلة قامت بتقديم خدمات الكشف مجانيا من خلال فريق من أمهر أطباء العيون في مصر.

وأضاف أن «صناع الخير» تشارك بفاعلية في تنفيذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان تماماً في مجالات مكافحة العمى، وتنفيذ المبادرة من خلال إعادة إعمار عدد من القرى الأشد احتياجا في مختلف قرى محافظات الجمهورية.